Covid a Taggia: troppi contagi anche tra i giovani, da lunedì 20 dicembre scuole chiuse

Da lunedì 20 dicembre scatterà la chiusura di scuole e parchi giochi a Taggia. Il sindaco Mario Conio ha deciso di adottare una nuova ordinanza più stringente di fronte a un significativo aumento di contagi da Covid, con diversi casi tra i giovani.

Nel giro di pochi giorni si è passati da 90 a 155 positivi. Ci sono anche numerose classi in quarantena. La situazione è attenzionata sia dal sindaco che da ASL 1. Una linea più rigida già seguita nel vicino comune di Riva Ligure e in linea con quanto auspicato nei giorni scorsi dall'Ordine dei Medici della provincia di Imperia per il significativo peggioramento della situazione Covid sulla riviera dei fiori. Inoltre, l'ordinanza di Taggia si inserisce nel contesto regionale che vede la Liguria passare da zona bianca a gialla con nuove restrizioni.

A partire dal 20 dicembre al 9 gennaio su Taggia, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dalla prima infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado, saranno chiuse. Il provvedimento interesserà anche il nido di infanzia “Girotondo” e i servizi domiciliari per la prima infanzia “le Bollicine”. Allo stesso modo saranno interrotte le attività nei parchi giochi di Giardini di Via O. Anfossi, Viale delle Palme, “Borghi”, Via Lungo Argentina e negli spazi di aggregazione sportiva ovvero: Campo da Pallacanestro zona darsena, Campo Skateboard zona “Levà”, Campo sportivo ubicato fra le due scuole di Taggia oltre alla chiusura delle Palestre comunali.

Infine, l'ordinanza chiude anche i centri ricreativi “Albero Magico” e “Stazione Centro” e sospende il corso di italiano per stranieri nei locali del Centro anziani di Arma di Taggia.

"In questi ultimi giorni la situazione epidemiologica della Provincia di Imperia e del nostro Comune è drammaticamente peggiorata. - ci ha spiegato il sindaco Conio - Una vertiginosa crescita unita alla oggettiva difficoltà di Asl a reggere l’impatto di questo improvviso incremento dei positivi e la conseguente tracciabilità, mi ha fatto decidere di emettere Ordinanza sindacale".