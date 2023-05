Anche i candidati a sindaco per il comune di Imperia hanno espletato il loro diritto-dovere del voto nella mattinata odierna.

Chi di buon ora, chi un po’ più tardi, tutti si sono recati nei rispettivi seggi e, come tradizione, hanno inserito la scheda nell’urna di fronte ad una fitta schiera di fotografi.

Come per gli altri colleghi dei diversi comuni interessati dal voto amministrativo, ora scatta il periodo di attesa per l’affluenza prima e per i risultati di domani.