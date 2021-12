Imperia: aumento casi Covid, il sindaco Scajola firma l'ordinanza per la chiusura delle scuole

Visti i dati, alla data odierna ancora preoccupanti, relativi ai casi di positività al covid sul territorio comunale, il sindaco Claudio Scajola ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nonché dei servizi prima infanzia pubblici e privati, della città di Imperia, a far data dalle 00.01 del 21 dicembre e sino alle 24 del 9 gennaio.

“Abbiamo riflettuto in questi giorni sull'opportunità del provvedimento. È una decisione che, per l'alto numero di studenti presenti nelle scuole di Imperia, ha un impatto sicuramente molto elevato. Comprendo il disagio di tante famiglie che dovranno far fronte alla chiusura anticipata, ma la salute viene prima di tutto. Ci auguriamo che questo provvedimento possa servire a rallentare l'incremento esponenziale dei contagi a cui abbiamo assistito in queste settimane”, commenta il sindaco Claudio Scajola.