A Pieve di Teco superato il quorum: Enrico Pira è il nuovo sindaco

Pieve di Teco ha già il nuovo sindaco, il professor Enrico Pira: la corsa, infatti, era con un candidato unico, quindi l'unica sfida da vincere era quella del quorum del 40%, che è già stata superato alle 19 con il 42,33 per cento equivalente a 403 votanti su 952 aventi diritto.

Per l'ufficializzazione occorre attendere dopo lo spoglio delle schede, in quanto devono risultare valide il 50 per cento più una delle schede depositate nell'urna.

Il professor Pira evita i trionfalismi e preferisce rimandare la prima dichiarazione da sindaco dopo lo spoglio, ma tuttavia sottolinea: "Sono contento che la gente sia andata a votare, non era un dato scontato. In molti potevano pensare, infatti, che fosse inutile".

Il dottor Enrico Pira, 70enne è nato a Pieve di Teco, dopo la Laura con 110 e Lode all’Università di Torino, ha lavorato per tanti anni nel capoluogo piemontese, all’Università.

Pira è responsabile medico del Cas di Torino ed ha avuto e ha tuttora diversi incarichi. E’ stato anche autore di 200 lavori scientifici, pubblicati su riviste nazionali e internazionali su epidemiologia ed oncologia.