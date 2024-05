Sanremo: affonda con una barca da pesca dietro al molo lungo, salvato da un giovane e dalla Guardia Costiera (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, poco dopo mezzogiorno dietro al molo lungo del porto vecchio di Sanremo. Una piccola imbarcazione è affondata per cause ancora in via d’accertamento mentre procedeva regolarmente verso Ovest.

A bordo un pescatore che è finito in acqua ed è stato salvato da un giovane che si è prontamente lanciato dagli scogli. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che ha aiutato i due in acqua.

Entrambi sono stati portati in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia, in codice giallo di media gravità.

Foto di Claudio Tabasso