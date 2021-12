Santo Stefano al Mare: il Sindaco Marcello Pallini ha firmato l’ordinanza, da domani scuole chiuse per salvaguardare il Natale

Questa mattina il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, ha firmato l’ordinanza che predispone la chiusura delle scuole a partire da domani.

“Una misura che si è resa necessaria - commenta il primo cittadino - non per numero di contagi, ma a livello cautelativo per salvaguardare il Natale di tante famiglie del nostro paese. Ringrazio gli insegnanti e gli operatori scolastici che, grazie all’attenzione prestata, hanno limitato la situazione epidemiologica. Abbiamo ritenuto, comunque, procedere con una chiusura anticipata, per tutelare maggiormente i soggetti più fragili, in vista delle feste”.