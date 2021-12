Una 'Accademia' della musica a Sanremo tutto l'anno: Fasulo "La Rai dovrebbe creare una struttura permanente"

Forse ci siamo. L’accademia della canzone italiana, tanto attesa da anni a Sanremo dove il Festival è nato ed è arrivato a 71 anni, potrebbe essere dietro l’angolo.

La conferma è arrivata dal responsabile intrattenimento di Rai Uno, Claudio Fasulo, che ha evidenziato come “La Rai dovrebbe creare una struttura permanente, con autori e ‘big’ della canzone per avere basi molto solide sul futuro della musica. E solo la Rai può crearla per mettersi al servizio della giovane musica italiana. Il Sindaco – ha terminato Fasulo - che è un grande rifinitore ha subito detto ‘… a Sanremo’.

Le parole di Fasulo sono ovviamente risuonate con grande favore da parte politica e amministrativa di Sanremo che, da tempo chiede alla Rai di poter avere una vera e propria ‘accademia’ o ‘università’ che possa far vivere la musica nella città dei fiori tutto l’anno e non solo al Festival e durante ‘Area Sanremo’.

A Biancheri e a Fasulo ha fatto immediatamente eco il presidente del Casinò matuziano, Adriano Battistotti: “Il Casinò potrebbe offrire ai migliori di quell’officina, di cantare alle nostre cene di gala, ovviamente sotto contratto”. Un’offerta importante per garantire spazi ai partecipanti.