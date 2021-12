In città si respira aria di Festival: tutto pronto per la finalissima di Sanremo Giovani, Faraldi "Siamo pronti" (Foto e Video)

Mancano meno di due mesi al 72° Festival di Sanremo e si torna a respirare l’aria del grande evento. Rivedere Amadeus e i vertici Rai per le strade addobbate a festa riportano all’atmosfera che la città attende ogni anno.



Al Casinò è tutto pronto per l’edizione 2021 di Sanremo Giovani, il nuovo format Rai per la scelta dei giovani da mandare al Festival. Quest’anno la grande novità: con l’addio alla categoria Nuove Proposte, i due giovani senti andranno in gara insieme ai big. Tra i cantanti in lizza anche due scelti dalla Rai tra i 21 finalisti di Area Sanremo.

Poco prima della conferenza stampa di presentazione, l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi ha così commentato la giornata odierna: “C’è Sanremo e non solo aria di Festival. Sono felice della presenza di Amadeus e della Rai per i ragazzi che vogliono coronare il sogno di calcare il palco dell’Ariston. E’ un bel momento, anche se la situazione è seria e va monitorata. E’ un bel segnale avere le presenze in città”. Amadeus e i vertici Rai a Sanremo. State parlando del futuro del Festival? “Stanno tutti lavorando bene e nella positività e rinnovamento dei concorrenti. Spero che si prosegua in questo modo e, visto cosa sono riusciti a portare in tv l’anno scorso in una situazione difficile, spero ci siano margini di miglioramento”. Sulle collaterali? “Stiamo interagendo con Rai Pubblicità e ci sono delle prospettive ma sapete che, prima di agire, preferisco avere certezze”.

Il Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha così salutato, dal suo ufficio di Roma, i partecipanti alla presentazione di oggi: “Questo terzo Sanremo di Amadeus è l’atto finale di una parabola unica nella storia della televisione. Io sono arrivato a pochi giorni dalla prima edizione ed è stata la festa delle feste mentre, lo scorso anno abbiamo vissuto un Festival ‘anti storico’. Non è stato facile e ha portato il dato più importante sul lato televisivo con la vittoria dei Maneskin. Ha significato una trasformazione profonda e dobbiamo moltissimi ad Amadeus per il cambio di target del Festival, totalmente da incorniciare. Parliamo della tv generalista che non riesce a convincere i più giovani e, invece, lo scorso anno ce l’abbiamo fatta. Vorrei che Amadeus e tutti gli interpreti possano lavorare senza paura, come invece successo lo scorso anno. Vorrei che, con l’osservanza delle regole, tornare alla kermesse festosa che il Festival merita. Dobbiamo cercare nuovi talenti ma dobbiamo lavorare dando priorità alle canzoni e non a interpreti e volti. Domani avremo un assaggio dell’edizione 2022 e, anche da parte mia c’è curiosità di capire chi, tra i 12 giovani approderà all’Ariston”.

Ecco i finalisti di Sanremo Giovani 2021: Bais, da Udine con il brano “Che fine mi fai”; Martina Beltrami, da Torino con il brano “Parlo di te”; Destro, da Leverano (Lecce) con il brano “Agosto in piena estate”; Esseho, da Roma con il brano “Arianna”; Littamè, da Terrassa Padovana (Padova) con il brano “Cazzo avete da guardare”; Oli?, da Belluno con il brano “Smalto e tinta”; Matteo Romano, da Cuneo con il brano “Testa e croce”; Samia, dallo Yemen con il brano “Fammi respirare”; Senza_Cri, da Brindisi con il brano “A me”; Tananai, da Milano con il brano “Esagerata”; Vittoria, da Villafranca in Lunigiana (Massa e Carrara) con il brano “California”; Yuman, da Roma con il brano “Mille notti”.