Il pilota dianese Luciano Carcheri anche quest'anno alla Dakar: per lui sarà la decima partecipazione

Anche quest’anno il pilota dianese Luciano Carcheri, sarà fra i partenti alla Dakar. Correrà la leggendaria gara con il numero 759 con la squadra ‘Angelo Caffi’ e, come copilota Giulia Maroni su una Nissan Terrano 1 del Team Tecnosport.

Per Carcheri sarà la decima partecipazione alla Dakar, una storia di passione nata nel 1992 quando debuttò come motociclista, inaugurando una serie di 8 partecipazioni, tutte in Africa. Sono passati 31 anni dalla sua prima partecipazione e per questa edizione, Carcheri dividerà l’abitacolo della Nissan Terrano 1 con la campionessa Italiana Cross Country Rally 2021, Giulia Maroni.

L’obiettivo e quello di migliorare il 7° posto assoluto conquistato nella prima edizione della Dakar Classic 2021. L’auto utilizzata sarà ancora una Nissan, ma per questa edizione verrà utilizzata una Terrano 1 molto più leggera della Patrol utilizzata lo scorso anno, e come per l’edizione scorsa porterà i colori della Squadra Corse ‘Angelo Caffi’. L’auto è stata preparata dal Team Tecnosport, team di riferimento nel mondo della Dakar, il quale fornirà l’assistenza per la gara.

Per questo Nissan Terrano è stata scelta la migliore componentistica. Andreani Group, che fornisce supporto tecnico e assistenza per il mercato italiano al marchio svedese Öhlins, ha fornito un assetto su misura, con due ammortizzatori speciali per ogni ruota, montati rispettando la posizione degli originali. Hanno lo stelo da 16 mm e il pistone da 46 mm e sono dotati di serbatoio separato. Inoltre hanno la tripla regolazione, fondamentale per adattarne la risposta alla natura del terreno di gara, che nelle competizioni marathon a tappe può cambiare radicalmente da una giornata all’altra.