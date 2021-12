Borghetto d'Arroscia: a Gazzo inaugurato il suggestivo albero di Natale fatto all'uncinetto dagli abitanti del paese

Lo scorso weekend a Gazzo, frazione di Borghetto d'Arroscia è stato inaugurato un albero di Natale all'uncinetto. Si tratta di una installazione unica nel suo genere, realizzata dagli abitanti di questo piccolo borgo. Per settimane le famiglie di Gazzo hanno 'sferruzzato' per realizzare i circa 1000 quadretti di varie dimensioni che costituiscono la chioma di questo albero alto ben 6 metri.

L'opera è stata illuminata con luce calda ed è stata inaugurata domenica nell'ambito delle iniziative organizzate dalla amministrazione comunale del sindaco Angela Denegri per aspettare il Natale. Inizialmente programmata l'8 dicembre, la cerimonia è stata rinviata a domenica 12 in quanto le condizioni meteo erano più favorevoli.

Oltre all'albero, domenica è stata l'occasione per i più piccoli di incontrare Babbo Natale. Il beniamino ha salutato i tanti bimbi presenti e raccolto le loro letterine. Inoltre in tutto il paese sono presenti diversi presepi, in particolare uno molto caratteristico, galleggiante, realizzato all'interno dei lavatoi.

Alla giornata 'natalizia' era presente il vicesindaco Ugo Dallerice originario di Gazzo, accompagnato da numerosi esponenti dell'amministrazione locale. I rappresentanti delle istituzioni si sono a lungo complimentati con gli abitanti della frazione per l'importante risultato raggiunto con la realizzazione di questo imponente albero di Natale. "Il paese è piccolo ma gli abitanti con tante idee, buona volontà e dimostrando unione e spirito di comunità sono riusciti a realizzare tutto questo, donando un po' della magia di Natale" - hanno commentato gli amministratori.