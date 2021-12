Concerti nell'entroterra dianese e imperiese per il Coro Monte Saccarello

Una trentina di voci per un concerto di in tema natalizio e non solo. Il Coro Monte Saccarello diretto da Gian Paolo Nichele sarà impegnato nei prossimi giorni nell’entroterra dianese e imperiese.

Il primo appuntamento è in programma venerdì alle 21 a Diano Arentino, nella chiesa Parrocchiale della frazione Diano Borello.

Domenica il Coro sarà di scena a Rezzo alle 17 durante la Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Martino e alle 18.30 nella sala consiliare.

In scaletta ci saranno brani in tema con le festività di fine anno e brani tratti dalla tradizione degli Alpini.

Il Coro Monte Saccarello, nato nel 1995, è un coro alpino e fa parte della Sezione A.N.A. di Imperia, ha una lunga tradizione di concerti in varie regioni italiane e nella vicina Francia. Per tutte le informazioni si può consultare il sito del coro https://coromontesaccarello.com

