Stadio ‘Comunale’ di Sanremo: dopo la concessione per nove anni ora è il momento di prendere una decisione per l’intitolazione

Dopo anni di incertezze, lo stadio di Sanremo si avvicina a una svolta storica con l’affidamento a lungo termine che il Comune ha imbastito e che ora attende solo la risposta da parte delle società interessate. Una importante possibilità di sviluppo per la casa del calcio matuziano che, di fatto, potrebbe iniziare una seconda vita.



Ma ora è forse arrivato il momento per una seconda svolta, quella che tanti tifosi attendono da tempo: l’intitolazione. Vero è che per generazioni di supporter sanremesi il ‘Comunale’ è ormai un’istituzione, ma è anche vero che Sanremo e la Sanremese hanno fiori di nomi illustri che meriterebbero di vedere il proprio nome accostato a quello dello stadio di casa.



Stilare una lista di candidati è compito a dir poco arduo, ma in un momento di grande programmazione con lo sguardo proiettato al futuro forse è il momento che qualcuno si sieda a un tavolo e inizia a ipotizzare un ‘battesimo’ per l’impianto di corso Mazzini.