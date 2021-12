Sanremo: il concerto di Cristiano Campucci dà il via alla rassegna “Note in Festa”

Domani sera alle 21 presso il Salone del Floriseum di Villa Ormond prenderà il via la rassegna concertistica “Note in Festa” organizzata dallo Studio Sanremo Musica 2000 nell’ambito del calendario eventi 2021/2022 del Comune di Sanremo.

Sul palco Cristiano Campucci una giovane promessa pianistica Sanremese che si esibirà sulle note di Beethoven, Chopin, Mendelssohn.

Un’occasione da non perdere per godere di un concerto dedicato alla grande musica.

Cristiano Campucci ha iniziato i suoi studi musicali in tenera età sotto la guida della prof. Erica Martini, che lo ha poi accompagnato nel percorso di laurea al conservatorio statale di musica “Niccolò Paganini” di Genova.

Il giovane pianista sta raccogliendo successi e consensi per la sua grande passionalità alla tastiera, fondata su una profonda serietà artistica e professionale.