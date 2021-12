Pompeiana: il 12 dicembre una giornata per vivere la magia del Natale, Lanteri "Un miracolo, segno di rinascita"

Domenica 12 dicembre Pompeiana si vestirà a festa per celebrare l'arrivo del Natale. Una giornata con diverse iniziative curate dall'associazione 'Sgarzeline e Pelandrui', con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Ancass Unità Cinofile, Croce Azzurra di Vallecrosia, Protezione Civile Riviera dei Fiori e Scout Costa Balenae.

Questo il ricco programma: a partire dalle 10, apriranno gli stand con l'esposizione di prodotti tipici, di hobbistica e artigianato. Dalle 11, animazione insieme al Mago Alex ma non sarà l'unico momento riservato ai bambini. Infatti, nel pomeriggio, dalle 14.30 in piazza della Chiesa ci sarà anche il folletto di Natale Cantastorie, Fiorenzo Cersosimo e poi l'immancabile appuntamento con l'accensione dell'albero di Natale e l'arrivo di Babbo Natale in persona, alle 17.15. I bimbi potranno consegnare le loro letterine con i regali o i desideri per il 25 dicembre.

Non mancheranno anche gli stand gastronomici curati dall'associazione Sgarzeline e Pelandrui e i tour guidati per scoprire il paese attraverso chiese, musei e frantoi. Sarò attivo anche un servizio navetta speciale per collegare le due piazze del paese, con il trenino di Natale, dalle 14 alle 19. Inoltre alle 16 nella Chiesa di N.S. Assunta, si terrà il Concerto di Natale con il coro Troubarclair.

Il paese per l'occasione si presenterà addobbato grazie a una iniziativa molto sentita: il concorso dei presepi e portoni a tema natalizio. Giunta alla quarta edizione questa 'gara' mette in mostra gli allestimenti tradizionali di questo periodo di festa. Le rappresentazioni più belle verranno votate sulla pagina Facebook del concorso oppure con un bigliettino da lasciare in chiesa. Fino ad arrivare al 6 gennaio, quando al termine della Santa Messa dell'Epifania saranno proclamati i vincitori.

"Pompeiana, come promesso, riparte, a cominciare da questa giornata di festa con un nutrito programma di eventi. Abbiamo dovuto dar fondo alle nostre già scarse risorse e ricorrere, in extremis, all'aiuto della Regione Liguria, che molto saggiamente, ha stanziato fondi specifici per riaccendere il Santo Natale. - sottolinea il sindaco di Pompeiana, Vincenzo Lanteri - Con uno sprint e un lavoro di squadra degno dei migliori team della Formula Uno, grazie all'opera preziosa del nostro personale e di alcuni consiglieri pieni di buona volontà ed entusiasmo, siamo riusciti a compiere questo piccolo miracolo".

"Questo, lo dico con sano orgoglio, è solo la premessa di ciò che succederà il prossimo anno per il quale, come apertamente dichiarato nel nostro programma, abbiamo inserito le manifestazioni tra le nostre priorità. Ci auguriamo siano in molti a voler cogliere questa occasione di festa condividendo quello che, ripeto, consideriamo un vero e proprio segno di rinascita di Pompeiana" - conclude Lanteri.