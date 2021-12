Taggia: revocato lo sciopero di Energetikambiente in programma lunedì

È stato raggiunto l'accordo che regola il rinnovo dei servizi ambientali e, quindi, è stato revocato lo sciopero di Energetikambiente previsto inizialmente per lunedì.



“Sindacati e associazioni datoriali del settore dei servizi ambientali hanno sottoscritto un accordo che regola il rinnovo contrattuale - scrivono i promotori - sospesa la vertenza contrattuale e revocato quindi lo sciopero previsto per lunedì 13 dicembre come comunicato dalle Segreterie Nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel”.