Fondazione Telethon e associazione Oasi Angeli di Pace insieme nelle piazze per i banchetti con i Cuori di Cioccolato

Anche quest’anno tornano nelle maggiori piazze d’Italia i banchetti e i classici Cuori di Cioccolato Telethon insieme a molti altri prodotti solidali che possono essere buone idee regalo per i doni di Natale. Per la provincia di Imperia sarà presente anche l'associazione Oasi Angeli di Pace OdV, uniti per la ricerca nelle seguenti città: Arma di Taggia 11 dicembre presso Villa Boselli; Taggia 12 dicembre Fiera di Santa Lucia; Diano Marina 11 dicembre via Genova; Diano Marina 18 e 19 dicembre via Genova. Telethon si occupa da più di 30 anni di ricerca sulle malattie genetiche rare e lo fa in modo eccellente. Eccellenza che in 30 anni dalla nascita della Fondazione, ha potuto sviluppare grazie ad una grande impresa collettiva a cui partecipano i pazienti rari, i ricercatori di due istituti, Tigem di Pozzuoli e Tiget di Milano, centinaia di brillanti scienziati in tutta Italia e moltissimi volontari e donatori.

Le malattie rare sono moltissime; in Europa si definisce rara quando colpisce non più di 5 persone su 10.000. Nel mondo si conoscono circa 250 milioni di persone afflitte da malattie rare di cui circa 600 mila in Italia. Quando una malattia è rara, non attira facilmente finanziamenti per la ricerca.

La ricerca finanziata da FT sta facendo innovazione in questo campo, arrivando a risultati in grado di essere trasformati in terapie e farmaci. Per Fondazione Telethon ogni singola vita è importante, non importa quanto rara sia la malattia che la colpisce.

Con i fondi raccolti attraverso le donazioni, FT ha fondato due istituti di eccellenza per la ricerca sulle malattie genetiche rare: l’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica – TIGET di Milano e l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina – Tigem di Pozzuoli.

FT sostiene inoltre lo sviluppo e la carriera di giovani e brillanti ricercatori attraverso il DTI (Istituto Telethon Dulbecco), un programma di carriere fortemente voluto del premio Nobel Renato Dulbecco.

Il DTI nasce grazie alla decisione del Prof. Dulbecco di devolvere a Telethon il suo compenso per la conduzione del Festival di Sanremo nel 1999.



Per poter realizzare i vari progetti di ricerca, FT organizza campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, organizzando punti di raccolta su tutto il territorio nazionale per promuovere e distribuire i prodotti solidali della Fondazione Telethon.



Alla tradizionale Campagna di Piazza di dicembre in concomitanza con la Maratona televisiva trasmessa dalla RAI che quest’anno si terrà dal 12 al 19 dicembre, si è affiancata la Campagna di Primavera in concomitanza con la Festa della Mamma.