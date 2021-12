Coronavirus: aumentano i ricoverati all’ospedale di Sanremo, ora sono 51 con 6 pazienti in terapia intensiva. Morto un 89enne

Pochi tamponi processati ieri in un giorno festivo e dati in netto calo come capita da mesi ormai tutti i lunedì. In Liguria sono 271 i nuovi positivi, solo 3 quelli rilevati in provincia di Imperia dove, però, aumentano nettamente i ricoverati: ora sono 51, più 6 rispetto a ieri; 6 i pazienti in terapia intensiva al ‘Borea’ di Sanremo dove oggi si registra anche la morte di un uomo di 89 anni.

Sono 76 i nuovi positivi a Savona, 166 a Genova e 26 a La Spezia. Il tasso di positività in Liguria è all’ 11,02%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.859.778 (+2.458)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.294.164 (+2.657)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 126.794 (+271)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.256 (+95)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.360 (-9)

Savona 1.267 (+39)

Genova 3.454 (+63)

La Spezia 871 (+1)

Residenti fuori regione o estero 98

Altro o in fase di verifica 206

Totale 7.256

Ospedalizzati: 259 (+37); 28 in terapia intensiva*

Asl1 51 (+6); 6 in terapia intensiva

Asl2 55 (+6); 7 in terapia intensiva

San Martino 49 (+4); 6 in terapia intensiva

Galliera 52 (+9); 3 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 31 (+4); 3 in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 6 (+1); 3 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 14 (+1); 3 in terapia intensiva

*24 non vaccinati, 4 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 5.978 (-29)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 115.054 (+175)

Deceduti: 4.484 (+1); un uomo di 89 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 850

Asl2 1.062

Asl3 1.713

Asl4 629

Asl5 533

Totale 4.787

Dati vaccinazioni 9/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.999

Somministrati: 2.569.843

Percentuale: 97%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni