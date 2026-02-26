Bordighera, riprendono gli incontri informativi "I giovedì del CDCD" alla Casa della Comunità

Dopo il successo della scorsa stagione dei “mercoledì”, torna l’appuntamento dedicato agli incontri informativi per caregiver di pazienti con declino cognitivo, con i “Giovedì del CDCD”. L’iniziativa che prenderà il via il 5 marzo e terminerà il 23 aprile, è organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1 e si terrà presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles – via Aurelia 122), dalle 16 alle 17,30.

Un ciclo di incontri che rappresenterà un'occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo, la cui mission è quella di offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I "Giovedì del Cdcd" si prefiggono di essere un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute.

Ecco il calendario:

5 marzo 2026: “Saluti istituzionali e presentazione del ciclo di incontri: di cosa parleremo e perché”, con la Dott.sa Paola Camia (Direttore Distretto Ventimiglia), Dott. Fabio Maria Della Cava (Direttore Sost. Neurologia a Indirizzo Neurodegenerativo e Neuroriabilitativo.

“Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1: chi siamo, cosa facciamo. Che cos’è il declino cognitivo degenerativo?” Con il Dott. Alessandro Leonardi – Neurologo Coordinatore CDCD Asl1.

“Il parere del neurologo: il declino cognitivo, definizione, epidemiologia, diagnosi”. Con la Dott.sa Maria Teresa Infante – Neurologo Asl1.

“Il ruolo dell’infermiere in Day Hospital”. Con la Dott.sa Alessandra Acquaviva – Infermiera Case Manager CDCD Asl1.

12 marzo 2026: “Il declino cognitivo: come prevenirlo”. Con la Dott.sa Virginia Pelagotti – Neurologa Asl1.

“Il declino cognitivo: terapie attuali e future”. Con la Dott.sa Maria Teresa Infante – Neurologa Asl1.

19 marzo 2026: “Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione”. Con il Dott. Giuseppe Garo – Foniatra Asl1 – Dott.sa Raffaella Brun – Logopedista Asl1 e Dott.sa Elena Calzamiglia – Logopedista Asl1.

26 marzo 2026: “Il declino cognitivo, il parere del geriatra: somministrazione di farmaci nell’anziano, ospedalizzazione ed istituzionalizzazione”. Con la Dott.sa Claura Novaro – Geriatra CDCD Asl1.

“Il declino cognitivo, gli aspetti infermieristici: ruolo dell’infermiere di Comunità (IFEC) e dell’infermiere in ambulatorio CDCD”. Con le Dottoresse Agnese Magaglio – Ifec Asl1 – Barbara Beccaria – Infermiera case manager CDCD Asl1 e Maria Elisa Regina - Infermiera case manager CDCD Asl1.

“Il ruolo dell’assistente sociale”. Con il Dott. Luca Fossarello – Assistente sociale Asl1.

9 aprile 2026: “Il declino cognitivo: la gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento e il supporto ai caregivers.” Con la Dott.sa Daniela Pelosi – Psicologa e psicoterapeuta CDCD Asl1.

“Il declino cognitivo: valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva”. Con la Dott.sa Maria Aiello – Neuropsicologa Asl1.

16 aprile 2026: “Il declino cognitivo e gli aspetti medico legali: guida, porto d’armi, amministrazione di sostegno, certificazioni”. Con il Dott. Claude Orengo – Medico legale Asl1.

23 aprile 2026: “Le associazioni di volontariato: ruolo delle associazioni di familiari (AFMA Ponente) e l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto”. Con AFMA Ponente (Associazione Famiglie Malati Alzheimer).