Sanremo, nasce lo Sportello Salute di Progetto Comune: un aiuto concreto per i diritti dei cittadini

È tutto pronto a Sanremo per l’inaugurazione dello Sportello Salute promosso dalla lista e associazione Progetto Comune, un servizio pensato per supportare i cittadini nell’accesso alla sanità pubblica. L’appuntamento è fissato per domani alle 16, presso la sede CGIL di via Pallavicini 13, ma con uno spirito dichiaratamente fuori dagli schemi: “È giunto il momento di NON tagliare il nastro!”. Un messaggio simbolico che racchiude la filosofia dell’iniziativa: niente formalità, ma azioni concrete per difendere un diritto fondamentale.

Obiettivo dello Sportello Salute è infatti quello di aiutare i cittadini a ottenere appuntamenti per visite ed esami diagnostici nei tempi indicati dal medico, contrastando ritardi e difficoltà burocratiche. “La priorità espressa nella prescrizione del medico è un DIRITTO che DEVI FAR VALERE, se serve anche col nostro aiuto”, sottolineano i promotori, evidenziando la volontà di rendere la sanità pubblica più equa e accessibile. Alla presentazione interverranno diverse figure istituzionali e associative, tra cui Fulvio Fellegara, il presidente di Progetto Comune Alberto Pin, la promotrice Michela Rocca Uccellini, il segretario generale della Camera del Lavoro di Imperia Tiziano Tomatis e il segretario Filt CGIL Michele Delli Carri, insieme ad alcuni membri del gruppo promotore.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la tutela dei diritti sanitari, offrendo un punto di riferimento concreto per i cittadini del territorio.