La senologia dopo il pensionamento di Claudio Battaglia: "La Breast Unit di Sanremo è un’eccellenza, ma serviva una transizione più graduale"

Il pensionamento del dottor Claudio Battaglia coincide con una fase di cambiamento per l’organizzazione della senologia nel Ponente ligure. L’ex responsabile della Breast Unit di Sanremo traccia un bilancio degli anni di attività e commenta la fase di riorganizzazione in corso.

“Il mio bilancio è decisamente positivo: siamo riusciti a costruire in una zona periferica della Liguria e dell’Italia una struttura certificata a livello europeo che offre un servizio fondamentale”, afferma Battaglia. Il centro è stato il primo in Liguria a ottenere la certificazione europea e, sottolinea l’ex responsabile, studi indicano che le pazienti seguite in queste strutture presentano percentuali di guarigione più elevate.

Battaglia evidenzia però anche il rammarico per la mancata proroga dell’incarico fino a fine anno, che secondo quanto riferito era stata ipotizzata per favorire una transizione graduale: “Mi è stato comunicato pochi giorni prima del pensionamento che, a fronte delle numerose domande per il ruolo, si è deciso di non prorogare nessuno. Ho provato a chiedere un prolungamento per accompagnare la fase di cambiamento, ma non è stato possibile”.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale Enrico Ioculano, che ha presentato un’audizione in Consiglio regionale.

Dopo il pensionamento, nella struttura resta il dottor Luca Rubino: secondo Battaglia, la presenza di un solo chirurgo rende necessario un supporto aggiuntivo: “La soluzione prospettata è l’invio di personale per garantire la continuità degli interventi. Tuttavia, è importante che il percorso clinico comprenda anche la fase ambulatoriale e il rapporto continuativo con le pazienti”.

Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto della riorganizzazione prevista dal Piao 2025-2027, che indica la prospettiva di una struttura di senologia inter-aziendale tra Area 1 e Area 2. Resta da definire la sede della futura struttura complessa; in passato era stata ipotizzata Albenga, ipotesi che presenta ancora aspetti tecnici da chiarire.

Il tema si colloca all’interno di una fase più ampia di riorganizzazione del sistema sanitario locale, segnata anche da difficoltà nel reperimento di personale sanitario in diversi reparti, tra cui quello diretto dal primario Paolo Meloni.

“Abbiamo costruito un percorso importante e ora attendiamo di conoscere le indicazioni del nuovo Piao”, conclude Battaglia. Il suo pensionamento coincide quindi con una fase di transizione per la senologia del Ponente ligure, mentre prosegue il processo di riorganizzazione della rete sanitaria territoriale.