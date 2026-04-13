Sanremo: studenti del Ruffini-Aicardi protagonisti a Genova dopo il corso di Diritto Umanitario con la Croce Rossa

La classe 3B dell’indirizzo Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale dell’IIS Ruffini-Aicardi ha preso parte a un corso di Diritto Umanitario Internazionale tenuto dall’avvocato Cosimo Motta, formatore e volontario della Croce Rossa Italiana. A illustrare l’iniziativa è la docente referente del progetto, Virginia Calcagno, che spiega: “Il corso, a cui la scuola ha dato valenza di Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento, era articolato in venti ore, in parte in orario scolastico, in parte pomeridiane”.

L’attività ha coinvolto l’intera classe, che ha dimostrato grande interesse e sensibilità verso le tematiche trattate, in particolare le Convenzioni di Ginevra e il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Al termine del percorso formativo, un gruppo di studentesse è stato selezionato per partecipare alla competizione regionale, svoltasi a Genova lo scorso 10 aprile. In questa occasione, le alunne si sono distinte per competenze, conoscenze e spirito di confronto, affrontando la prova insieme ad altre scuole liguri con serietà e lealtà.

La dirigenza dell’IIS Ruffini-Aicardi ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana per la proposta formativa, ritenuta di grande valore educativo e civile.