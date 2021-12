Sanremo: lavori in via Padre Semeria, Lombardi (FdI) “Contento dell'inizio a seguito della nostra interpellanza”

Il consigliere comunale Luca Lombardi interviene in merito al via ai lavori per il nuovo asfalto di via Padre Semeria.

Scrive Lombardi: “Sono contento che anche a seguito nostra interpellanza depositata nel mese ottobre sia stato dato seguito a nostra richiesta di intervenire su via Padre Semeria, primo biglietto da visita per chi proviene dalla vicina Francia e pericolosa per chi la percorreva con automezzi e motocicli. L'assessore Donzella in occasione della risposta alla nostra interpellanza aveva anticipato la possibilità l'intervento e il reperimento della copertura economica”.