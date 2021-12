Sanremo: iniziati i lavori per l’asfalto di via Padre Semeria, la strada che porta in centro dalla A10 non sarà più un percorso a ostacoli (Foto)

Le immagini dei lavori in via Padre Semeria (foto Bonomo)

Le condizioni dell’asfalto di via Padre Semeria erano un pericolo per tutti. Con il passare degli anni le radici degli alberi hanno sollevato la sede stradale creando avvallamenti pericolosi soprattutto per i mezzi a due ruote. La strada, inoltre, porta in centro dal casello autostradale ed è a tutti gli effetti il “biglietto da visita” di chi arriva in città dalla A10.



Tante, quasi incalcolabili, le segnalazioni che negli anni sono arrivate alla nostra redazione sia da residenti che da turisti. Grande la preoccupazione anche per gli abitanti della via che tutti i giorni affrontano una sorta di ‘rally’ per raggiungere casa.

Oggi sono iniziati i lavori del Comune per il rifacimento della strada e, soprattutto, per l’eliminazione dei tanti avvallamenti, ormai da anni un “percorso a ostacoli” per chiunque sia alla guida da quelle parti.

Il costo dell’intervento iniziato oggi ammonta a 100 mila euro.