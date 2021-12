Ventimiglia: serie di iniziative educative per le famiglie nell'ambito del progetto 'ZeroSei'

Nel mese di dicembre sono diverse le proposte educative offerte alle famiglie in attività coordinate nel progetto ‘Spazio Zerosei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie’, selezionato dall’impresa sociale 'Con i Bambini', nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Lo ricorda l’Assessore Eleonora Palmero nell’invitare alle iniziative a carattere educativo. Gli eventi di dicembre, a tappa del percorso del progetto sono così organizzati: Domenica prossima concerto educativo per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori, alla Sala Polivalente del Chiostro di Sant'Agostino.

Nessun palco, nessuna platea. Bambini e genitori seduti su un caldo parquet. Un flauto, un sassofono, un mandolino, un contrabbasso, un cajon, un handpan e un pianoforte suoneranno interagendo con bambini e genitori Concerto educativo secondo il format Musa!-Concerts di Andrea Apostoli Prenotazione obbligatoria: tramite messaggio WhatsApp al numero 3475648509 tramite mail all'indirizzo: spaziozeroseiventimiglia@gmail.com. Le prenotazioni si chiudono sabato 11 alle ore 22.30. Ore 9.15, 𝗨𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗼, per bambini 3-6 anni Ore 10.30, 𝗖𝗵𝗲 𝗼𝗿𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗼! per bambini 0-18 mesi Ore 11.45, 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼! per bambini 18-36 mesi Ensemble "𝗠𝗼𝘇𝗔𝗿𝘁&𝗯𝗹𝘂𝗲𝗦... 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗢𝗥𝗲..." Marco Moro, flauto e sassofono Sabine Spath, mandolino Mauro Demoro, contrabbasso Maurizio Pettigiani, percussioni e handpan Sara Mazzone, voce Roberta Garrione, pianoforte, voce e direzione del concerto

Lunedì prossimo, dalle 16.45 alle 18, al ‘Villaggio di Natale’ di via Aprosio, letture con Kamishibai (piccolo teatro itinerante giapponese) in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni. Sabato 18, dalle 15.30 alle 17.30 ‘Saluti dallo spazio’. Narrazioni, ambientazioni, laboratori in Piazza della Cattedrale e all’interno di Spazio ZeroSei, a piccoli gruppi, per festeggiare insieme le tappe di un percorso.

Conclude l’Assessore Eleonora Palmero: “Purtroppo il progetto non è stato più finanziato nonostante il Comune di Ventimiglia lo avesse richiesto e avesse continuato a dare la propria disponibilità a co-finanziarlo. Però non intendo mollare e studieremo con gli uffici un progetto alternativo che possa garantire, con l’aiuto della Dott.ssa Bonelli e la Dott.ssa Fossati, pari qualità di risultato”.