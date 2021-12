Imperia: domani mattina alla Camera di Commercio un convegno sulla formazione dei migranti

La Cooperativa Sociale Jobel, all’interno del progetto ‘Forma’ (Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura), organizza il convegno ‘Esperienze e riflessioni su integrazione, territorio e agricoltura nell’Imperiese’, che si svolge domani alle 10, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia (Sala Multimediale), in via Tommaso Schiva 22.

Il convegno sarà occasione per condividere esperienze e buone pratiche di inserimento socio-lavorativo dei migranti e degli stranieri nel nostro territorio attraverso il lavoro in agricoltura. Saranno presenti enti pubblici, aziende agricole e diverse realtà del terzo settore impegnate nell'accoglienza e nei percorsi di avvicinamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro a beneficio delle persone migranti presenti sul territorio.

Il progetto è finanziato dal ‘Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020’, progetti per la Prevenzione e il Contrasto dello Sfruttamento Lavorativo in Agricoltura e coordinato dal Consorzio di Cooperative sociali KAIROS.

Nasce con l'obiettivo di promuovere l’emersione delle condizioni irregolari di lavoro di cui sono vittime reali o potenziali i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio, impiegati nel lavoro agricolo; costruire le condizioni per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura; favorire la continuità di lavoro per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura.

Il progetto coinvolge cinque r egioni italiane in una collaborazione tra diversi attori locali che operano nel campo dei diritti dei migranti: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche e Liguria. Le azioni sono dedicate, in particolare, alle comunità locali (incontri di sensibilizzazione e definizione di buone pratiche con le istituzioni pubbliche), alle comunità migranti (sportelli informativi, percorsi di accompagnamento e formazione) e alle imprese agricole (seminari, certificazioni e reti di qualità). Necessaria prenotazione alla mail: davide.capozzi@jobel.it.