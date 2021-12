Nove arresti dei Carabinieri nei primi 9 giorni di dicembre: intensificati i servizi di controllo sul territorio

L’entrata nel clima delle festività ha comportato un ampliamento dei servizi di controllo del territorio dei Carabinieri in provincia di Imperia, mantenendo viva l’attenzione non solo nella zona costiera, ma in tutti i comuni e le frazioni dell’entroterra, presidiati dalle 20 Stazioni.

L’azione corale ha consentito di procedere all’arresto di nove persone in flagranza di reato, in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Dal 1° dicembre scorso sono state arrestate a Imperia 4 persone, rispettivamente per lesioni gravissime (in flagranza), maltrattamenti, furto, nonché rapina e lesioni.

A Bordighera una persona è stata arrestata per evasione, trovata fuori dalla propria abitazione dove era sottoposta a detenzione domiciliare. A Sanremo un’altra persona per furto e ricettazione in esecuzione di provvedimento della Magistratura. Infine a Ventimiglia sono state 3 le persone arrestate (martedì e ieri): una per violenza sessuale, una per resistenza a pubblico ufficiale ed una per furto.

Una parte degli arresti in flagranza siano stati eseguiti grazie alla pronta segnalazione dei cittadini, sia sul 112 che sul numero urbano della Compagnia. “A riprova del fatto – evidenziano i militari dell’Arma, che il valore aggiunto della sicurezza comune sia una partecipazione attiva (anche con una semplice chiamata) alla quale le Forze di polizia sono in grado di rispondere. E’ estremamente importante che, chi subisce un reato lo denunci, anche se si trattasse di un mero tentativo o se il danno patito fosse di lieve entità, in modo da essere in grado di poter organizzare i servizi di controllo del territorio nel modo più efficace”.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno, anche per poter dare la migliore assistenza alle persone che, ragionevolmente, nel periodo natalizio raggiungeranno la riviera.