Sanremo: 'slalom' tra gli escrementi lasciati la sera, ogni mattina per gli alunni della scuola 'Castillo' (Foto)

Una nostra lettrice, Franca Soracco, ci ha scritto per segnalare (come successo molte altre volte) il grave disagio per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti della scuola ‘Castillo’, in via G. Galilei a Sanremo:

“La salita Monte Caggio è certamente il luogo ideale per liberare i cani nella loro passeggiata serale e lasciare che depositino le loro feci in tutta tranquillità. Peccato che questo si ritorca contro gli utenti del mattino, sottoposti ad un notevole disagio: uno spiacevole slalom fra gli escrementi. Certamente se gli stessi padroni dei cani avessero figli o nipoti che frequentano la scuola, o dovessero loro stessi percorrere la strada a piedi, potrebbero rendersi conto di persona di quanto la pigrizia e l’indifferenza possono causare al prossimo. Vista l’inciviltà continua (mesi e anni) dei proprietari dei cani, si chiede una pulizia quotidiana della strada, già disagevole per troppe buche. Inoltre sarebbe auspicabile una sollecita collaborazione da parte di chi occupa gli appartamenti prospicienti la strada: una foto, anche anonima, che colga in flagrante il cane, potrebbe servire ad identificare il padrone”.