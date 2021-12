Diano Marina: domani a mezzogiorno l'inaugurazione del pulmino per il Progetto di Mobilità Garantita

Verrà inaugurato domani alle 12, sulla piazza antistante il Palazzo Comunale di Diano Marina) alla presenza degli Amministratori dei Comuni dell’Ambito territoriale sociale 12, il pulmino del Progetto di Mobilità Garantita di Diano Marina. Il Progetto, promosso dal Comune di Diano Marina in collaborazione con PMG Italia SpA, nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n° 328/2000 e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento.

I dati rilevati nell’intero territorio nazionale confermano sia il continuo innalzamento dell’età media sia l’intensificarsi dei ritmi di vita già oggi frenetici delle famiglie e rendono sempre più necessario individuare strumenti per migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia, che ne limita la partecipazione attiva alla vita della società e di conseguenza arricchire la società stessa, anche in termini di valori garantendo piena autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini.

In tale ottica il Comune di Diano Marina ha attivato il Progetto di Mobilità Garantita, un progetto che presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno al quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando il divario tra le persone e spostando l'attenzione verso ciò che queste ultime possono fare, se le si mette in condizione di fare. Il progetto prevede servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.

Il ‘Progetto Mobilità Garantita’ si realizza grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda è strettamente legato alla comunità nella quale vivono e operano.

Gli imprenditori locali sono: Aschero sas, Mar s.p.a., Il giardino dell'edilizia srl, Balilla di Bellei Marco & c. Snc, Solo Blu Di Martino Enzo, Bf Di Brivio Flavio, Il Frantoio Camping s.r.l., Glorio Costruzioni s.r.l., gaglianone Alberto Di Gaglianone, Hotel Bellavista Arcolao Paola, Immobiliare Barisone Di Barisone, Cosentino s.a.s. Di Cosentino, Camping Rosa s.r.l. Unipersonale, Bagni Marinella sas di Dal Fior, Elettron sas di Garibaldi Monica & c., Ellisir Di Marcandelli Caterina, Pensione Villa San Giuseppe, Ferramenta La Rovere snc di Pizzo, impresa di pulizie e serv. Holiver, distributore AGIP snc di Orengo, Artarreda Di Sinelli Debora & c. Sas, S.G. Snc di Rabbia Stefano e Della, Hotel Europa snc di Iannuzzi, Toujours Femme Di Emily Caddeo, Asfalti Generali s.r.l., Residence Acquazzurra Di Stefano, Badessi Luigia srl, Immobiliare Lemmo Di Lemmo, Delussu Laura, TOBIA D. E REBAGLIATI c. Snc, Bagni Restano Di Cosenza Robertino, Guglieri Domenico, Barisone Srl, La Svolta s.a.s. di Calvo Fabrizio, Impresa Edile Armato srls, Edil Juravle Di Juravle G. Alexandru, Hotel Golfo E Palme Di Alberto, San Pietro Lab snc di Brunazzi, Av Decorazioni Di Agresta Valerio, Tub Air Sas Di Miglio Alessandro & c., Ardoino Ida & c. Sas, Ferramenta Da Giacomo sas, Centro Medico Dea Diana scarl, immobiliare Ardoino Di Ardoino, Minimarket Sansalone sas, G.I.E.M. - Ghirardelli s.r.l., dr. Martini Antonello, Gestioni Municipali s.p.a., Autoiscar Di Iannolo Roberto, Mauro Turaglio s.n.c., Spaghetteria Macaroni Di Giuliani, Caffè Il Chicco Sas Di Pissarello.

"Una partecipazione collettiva veramente entusiasmante - spiega Sabrina Messico, Assessore ai servizi sociali del Comune di Diano Marina -. Oltre 60 aziende locali contribuiscono al mantenimento di un pulmino da 8 posti che risolverà larga parte dei problemi di trasporto delle persone con disabilitò, non solo a Diano Marina".

La mission di PMG Italia consiste nell’operare con trasparenza, nel rispetto di una scala di valori condivisa, guardando alla comunità per stimolare un cambiamento positivo e migliorare la qualità della vita difendendo la diversità e promuovendo l'integrazione.