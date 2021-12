Coronavirus: arriveranno domani a destinazione i furgoni del corriere Sda con 2.700 vaccini Moderna

Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere SDA, di Poste Italiane, per la consegna a Sanremo di 2700 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Savona e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale, presso la Farmacia Ospedaliera di Via Borea, a Sanremo.

Il Corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia un totale di 782.200 dosi di Moderna.