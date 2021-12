Vallecrosia: con l'introduzione del super green pass lunghe code al centro vaccinale 'drive'

Affluenza questa mattina al centro vaccinale "drive" di Vallecrosia, recentemente noto per essere stato ricoperto dai messaggi no vax. Code di automobili e funzionari a gestire il traffico proprio nelle ore in cui il "super green pass" diventa realtà.



Probabilmente questo accadimento ha spinto chi non aveva ancora effettuato la vaccinazione a recarsi presso il polo presente in città. Le nuove disposizioni aumentano le restrizioni per chi è vaccinato limitando soprattutto l'ingresso a ristoranti, feste, cinema e teatri. La situazione comunque è gestibile e sotto controllo.