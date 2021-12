A seguito dell'assemblea regionale, eletto l'esecutivo regionale di Europa Verde-Verdi

In adempimento al percorso congressuale. si è svolta il 4 dicembre 2021, l'assemblea regionale Europa Verde-Verdi per l'elezione di due Portavoce, tesoriere, esecutivo regionale e componente Consiglio Nazionale.

"In rappresentanza delle 4 province con l'intendimento generale di trovare una sintesi necessaria per dotarsi di organizzazione regionale, da cui partire alacremente con programma di sviluppo in tutta la Regione Liguria, sono stati eletti:

Simona Simonetti e Luca Amato - co-portavoce

Luigi Fasce - tesoriere

Giancarlo Porcile - componente consiglio Federale Nazionale e sostituto Claudio Resio



Esecutivo Regionale della Liguria

Imperia: Valfiorita Rudy - Ferrara Maurizio supplente

Savona: in attesa di designazione dei componenti quanto prima possibile

Genova: in attesa di designazione dei componenti quanto prima possibile

La Spezia: Andrea Germi, sostituto in attesa di designazione".