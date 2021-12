Sanremo: consegnato il cantiere per il Green Park di Pian di Poma, al via l’intervento da 4 milioni di euro (Foto)

Green Park, ci siamo. Nei giorni scorsi il Comune di Sanremo ha consegnato il cantiere che vedrà la costruzione della nuova struttura a Pian di Poma, lato mare, proprio al fianco del nuovo Palazzetto dello Sport. La zona sarà così del tutto rivoluzionata.

La nuova struttura farà capo alla società ‘O.I.T. Srl’ della famiglia Catto con un importante investimento di circa 4 milioni di euro. Il Green Park ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica.



I lavori del Green Park partono insieme a quelli del Palazzetto dello Sport per una vera e propria rivoluzione a Pian di Poma, area che da decenni attendeva investimenti e che, nel giro di 24 mesi, avrà un volto nuovo.

