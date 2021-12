Ventimiglia: affidata a una ditta di San Biagio della Cima la piantumazione di 14 alberi in città

E’ stato affidato dal Comune di Ventimiglia, alla ditta Pro Garden di San Biagio della Cima, l’intervento di messa a dimora di nuove alberature in varie zone del centro città per l’importo di 19.715 euro.

Saranno piantumate:

- una palma Chamerops per piazza sant’ Agostino compresa la risistemazione del prato erboso e una per piazza della stazione compresa la sistemazione del prato erboso;

- 5 palme Washingtonia da posizionare in via G Rossi in sostituzione dei Ligustri che risultano secchi;

- una Magnolia in sostituzione del pepe crollato presso l’aiuola di via Roma (zona scuole Biancheri);

- 2 platani in sostituzione di quelli tagliati in via Veneto e via Repubblica

- 5 magnolie in sostituzione di pini marittimi abbattuti in via San Secondo.

“Portiamo avanti il nostro impegno - dichiara il Consigliere Francesco Mauro - di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli che ci si è trovati costretti ad abbattere e di quelli morti. Auspichiamo di implementare ulteriormente il verde urbano che darà alla nostra città decoro, bellezza e benessere rendendola sempre più accogliente”.