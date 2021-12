Triora vara la giornata ecologico ambientale: appuntamento per sabato prossimo

Sabato a Triora si terrà la prima Giornata Ecologico Ambientale. L'iniziativa si inserisce nel solco tracciato dall'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio per preservare il patrimonio naturale di questo territorio e contro gli incivili che abbandonano i rifiuti.

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva emanato un'ordinanza per far fronte a un aumento di discariche abusive, legate all'aumento degli ingombranti abbandonati sulla strada. Un fenomeno in aumento che aveva richiesto di iniziare ad adottare delle misure deterrenti, dall'uso del sistema di videosorveglianza alle fototrappole, oltre a indicare multe salate per questa fattispecie che lede il decoro urbano e l'immagine del paese.

La Giornata Ecologico Ambientale nasce per portare la comunità a fare la sua parte per preservare il patrimonio del paese delle streghe. Il Comune si attiverà chiamando in aiuto i volontari regolarmente iscritti all'albo comunale e fornendo loro il carburante per i mezzi destinati alla pulizia.



Poi, tutti gli inerti raccolti saranno regolarmente conferiti in discarica tramite la collaborazione con Energetikambiente, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana su Triora. Questa prima giornata dedicata alla pulizia del territorio nasce con l'intento anche di incentivare azioni positive per preservare la bellezza del paese e con l'obiettivo di riproporla anche in futuro, a cadenza regolare. Chissà che questa iniziativa non stimoli anche l'intervento in loco di ulteriori realtà della provincia di Imperia che da tempo promuovono i valori dell'ecologia e le tematiche inerenti al rispetto dell'ambiente.