Anche Conad della provincia di Imperia parte integrante della Confcommercio

Grazie ad un accordo nazionale, Conad è entrato a far parte di Confcommercio. L’ingresso del Sistema Conad in Confcommercio porterà alla presenza di delegati di cooperativa e di soci imprenditori Conad anche nell’organizzazione della Confcommercio della provincia di Imperia.

Conad porta in Confcommercio il proprio modello di business, fatto di 3.305 punti di vendita, 65.772 addetti, 2.390 soci imprenditori associati in cooperativa che condividono un insieme di principi e valori, tra cui la centralità della persona e delle sue capacità, servendo ogni giorno le comunità grandi e piccole sul territorio italiano in cui operano e vivono.

In provincia di Imperia il mondo Conad conta 30 soci, oltre 500 dipendenti e 21 punti vendita.

Spiega Ivano Pinasco, consigliere Fida, Federazione dei Dettaglianti alimentari: “Si tratta dell’incontro di due grandi interpreti del commercio del territorio, Conad e Confcommercio. Un progetto importante di sinergia a favore di tutto il settore commerciale, in un momento particolarmente difficile nel quale l’unione degli sforzi e l’unità sono elementi divenuti imprescindibili”.

Sottolinea Enrico Lupi, consigliere nazionale e presidente provinciale di Confcommercio: “L’ingresso di Conad in Confcommercio è stato il risultato di un lungo lavoro fra la Confcommercio Nazionale e questo significativo gruppo della distribuzione italiana, che rappresenta per il tessuto dell’economia provincia una forte componente di occupazione e di attività”.