Il Consigliere comunale di opposizione a Ospedaletti Maurizio Taggiasco, ha ringraziato la vice comandante che da oggi ha iniziato il proprio lavoro a Vallecrosia:

“Voglio porgere un sincero ringraziamento all'ex vice comandante della Polizia Municipale, Genny D'Agostino, per il suo lavoro svolto e per il suo impegno profuso durante questi anni. Ho avuto modo di apprezzarne la serietà e le capacità professionali. Le auguro un buon proseguimento per la sua carriera”.