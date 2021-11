Sanremo: dall’avanzo di amministrazione fondi per il tetto del Mercato dei Fiori, il ripascimento di Pian di Poma e la strada di valle Armea

L’articolata pratica di bilancio pronta per la discussione e la votazione in consiglio comunale porta con sé un tesoretto per alcuni lavori molto attesi. Grazie all’avanzo di amministrazione, palazzo Bellevue potrà mettere in cassaforte le somme necessarie per interventi al Mercato dei Fiori, in valle Armea e sul lungomare.

Il documento che sarà illustrato in consiglio dall’assessore Massimo Rossano, vede alla voce ‘avanzo di amministrazione’ oltre 500 mila euro finalizzati a lavori di primaria importanza. Si parte dai 100 mila euro per l’impermeabilizzazione del tetto del Mercato dei Fiori nella zona del polo scolastico, passando per i 120 mila euro per interventi sulla strada di valle Armea (fondi dalla pratica The Mall). Finanziato anche il ripascimento del litorale tra Pian di Poma e il lido Foce per 152 mila euro, mentre 150 mila saranno accantonati per eventuali interventi urgenti che dovessero verificarsi entro la fine dell’anno.

La pratica sarà presentata e votata durante la prossima seduta del consiglio comunale.