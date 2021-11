Elezioni Provinciali: ecco la "La Riviera dei Comuni", all'interno Biancheri e numerosi amministratori dell'entroterra

La lista, spiccatamente civica, è formata da un gruppo di amministratori che coprono tutto il territorio provinciale e in particolare l'entroterra. Ne è testimonianza il logo che rappresenta in maniera speculare le forme della montagna e del mare a sintetizzare il connubio e le sinergie fra costa ed entroterra

"E' la filosofia della provincia come "Casa dei Comuni", che si contrappone ad altre interpretazioni più partitiche, in ossequio ai principi con cui l'Ente è stato ridisegnato dopo la riforma del 2015 per la gestione delle sfide che sono rimaste nelle competenze dell'Ente in particolare acqua, rifiuti e trasporti, oltre ai temi tradizionali delle competenze sulla viabilità provinciale e l'edilizia scolastica" - spiegano dalla lista.