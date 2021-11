Sanremo: da oggi scatta la Sinfonica Black Friday Week, biglietti scontati del 30% per tutta la settimana

Dal 26 novembre al 3 dicembre, sarà attiva una speciale promozione per gli spettacoli dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. E' tempo di "Sinfonica Black Friday Week" con biglietti interi scontati del 30% per tutta la settimana.



"Il biglietto intero costerà solo 17,50 euro al posto di 25 euro. - spiegano dalla Sinfonica - Per ottenere lo sconto basterà acquistare i biglietti sul sito www.sinfonicasanremo.it selezionando la tipologia in promozione "Over 25 black week promo".Questa è la prima di una serie di sorprese che la Sinfonica sta preparando per il suo pubblico. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi cliccando qui alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti e seguiteci su Facebook e Instagram".