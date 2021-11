Ventimiglia: il 5 dicembre c'è ‘Alforte’, salone enogastronomico con la più grande asta vinicola della Liguria

Il 5 dicembre nella straordinario location del Forte dell’Annunciata è in programma la prima edizione di ‘Alforte’, evento che apre il calendario delle manifestazioni natalizie della città di confine. Un salone enogastronomico con asta di pregiati vini in grandi formati il cui ricavato andrà in beneficenza a sostegno della ricerca oncologica.

C’è la mente del chef Diego Pani dietro quello che si prospetta come un grande evento di valorizzazione del territorio tra assaggi, degustazioni e conferenze in una location unica.

Grandi ospiti dall’Italia e non solo, giornalisti internazionali, un focus sui grandi produttori del Rossese, il meglio delle specialità di Ventimiglia, un master sul pesto diretto da un grande ospite in arrivo da Genova per l’occasione, il meglio delle olive taggiasche, una birreria montata ad hoc per l’occasione, un percorso museale che parla di storia enogastronomica per un pomeriggio da non perdere tra cultura delle cose buone e spensieratezza che culminerà nella grande Asta del Santo Bevitore durante la quale sarà possibile aggiudicarsi rari magnum tra Barolo, Franciacorta, Liguria e resto d’Italia vinicola sapendo di fare del bene per la ricerca.

I grandi nomi degli ospiti saranno svelati nei prossimi giorni.