Triora: il sindaco firma l'ordinanza per contrastare l'abbandono dei rifiuti, multe da 50 a 500 euro

A Triora è lotta all'abbandono dei rifiuti. Il Sindaco Massimo Di Fazio ha recentemente firmato una ordinanza ad hoc per arginare il problema della spazzatura lasciata sul territorio, in particolare di ingombranti ma non solo.

Si rischiano multe da 50 a 500 euro, in base alle tipologie di abbandono. Si va dalla 'meno grave' per chi getta mozziconi di sigarette fino a chi lascia rifiuti 'pericolosi'. In mezzo si contemplano anche l'abbandono di: sacchetti con rifiuti differenziati o indifferenziati, 150 euro se lasciati nei cestini gettacarte ma si sale a 300 euro se trovati per strada; mentre per gli ingombranti o speciali le multe saranno di 400 euro.

Quello dell'abbandono di rifiuti rappresenta un annoso problema su Triora, in parte legato alle difficoltà del sistema porta a porta, emerse negli ultimi anni e in parte dovuto al mancato recepimento di turisti e residenti. Nonostante tutto Triora si attesta al 62,41% (dato 2020) di differenziata, quindi poco al di sotto della soglia minima del 65% e comunque nel range utile a evitare multe.