Amadeus è arrivato in città: al via le audizioni dei 21 selezionati da Area Sanremo (Foto)

Nemmeno 48 ore per metabolizzare la gioia per il successo ad Area Sanremo e i 21 giovani selezionati dalla commissione sono già chiamati a una seconda cruciale sfida.

Amadeus è arrivato ieri sera in città per le selezioni decisive. Il conduttore farà base, come sempre, all'hotel Globo.

Da oggi il direttore artistico del Festival di Sanremo sarà al Palafiori insieme alla commissione Rai per l'audizione dei 21 ragazzi di Area Sanremo e per la scelta dei quattro che andranno a 'Sanremo Giovani'. La finalissima è in programma il 15 dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo, per la scelta dei due nuovi talenti che andranno al Festival di Sanremo, in gara insieme ai 22 big in un'unica categoria.

La presenza di Amadeus e dei vertici Rai in città lascia presupporre anche un possibile incontro con il sindaco Alberto Biancheri sia per i consueti saluti istituzionali che per mettere le basi per il futuro dei rapporti tra Comune e tv di Stato con il rinnovo della convenzione sempre in primo piano.

Possibile anche che si parli degli eventi in programma per l'edizione 2022 del Festival, con l'auspicato ritorno delle collaterali e, soprattutto, del palco in piazza Colombo.