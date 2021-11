Area Sanremo ha emesso il proprio verdetto: ecco i 21 ragazzi che verranno proposti alla Rai, quattro di loro andranno a 'Sanremo Giovani'

Area Sanremo 2021 ha emesso il proprio verdetto. Questo pomeriggio al Palafiori la commissione ha scelto i 21 finalisti che ora passeranno al vaglio della Rai che ne sceglierà quattro da mandare a Sanremo Giovani il 15 dicembre, in diretta su Rai1 dal Casinò, per giocarsi i due posti in palio al prossimo Festival di Sanremo.

La serata si è aperta con un toccante omaggio a Vittorio De Scalzi con tutti e 56 i finalisti che hanno intonato, in coro, “Quella carezza della sera”.

“È il momento più bello, ho visto 56 ragazzi cantare insieme a un maestro come Vittorio De Scalzi - ha dichiarato dal palco Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo - di solito le istituzioni dichiarano i numeri, ma io oggi voglio ringraziare i ragazzi a nome di tutta la città, ragazzi che hanno partecipato a una manifestazione matura per andare avanti e proseguire lungo questo percorso che porta a concretizzare un sogno, far sì che la nostra città possa essere un trampolino”.

“Ciò che abbiamo voluto fare come Cda è stato scegliere delle persone non solo per autorevolezza e preparazione, ma che potessero dimostrare volontà e desiderio di mettere il loro sapere a disposizione delle nuove generazioni - ha aggiunto Filippo Biolè, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica - concorsi come questo devono far passare il concetto che ci deve essere una consegna di testimone tra una generazione e un'altra. Il mondo è fatto da persone che dobbiamo qualificare come insegnanti ma che non vengono denominati come saggi, ma discepoli di altri maestri. Questo dà un segno di continuità. Spero che a tutti voi resti nel cuore il fatto che ci siano state delle persone che hanno creduto in voi e che abbiano riposto in voi quella fiducia che ogni generazione dovrebbe riporre nella successiva”.

Dopo le audizioni e gli incontri la commissione composta da Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi, Peppe Vessicchio, Vittorio De Scalzi, Franco Zanetti, Marta Tripodi, Massimiliano Longo e Maurilio Giordana ha deciso. Per via di un piazzamento a parimerito, la commissione ha allargato a 21 la rosa dei finalisti.

Ecco i 21 giovani talenti scelti da Area Sanremo: Maria Antonietta Di Marco 'Etta', Giacomo Marenco 'Canca', Jiosuè Previti 'Josuè', Susanna Maria Ronchi 'Aria', Vittoria Sarti 'Vittoria', Giovanni Cricca 'Cricca', Camilla Magli, Claudia Pregnolato 'Namida', Martina Maggi 'Moà', Angelica Littame 'Littamè', Noemi Cainero 'Noe', Luca Catrignanò 'Destro', Lucrezia Maria Fioritti 'Gobbi & Lucrezia', Simone Schiavo 'Ulisse Schiavo', Dalila Spagnolo, Isabel Heines 'Isabel', Cristiana Chiarella 'Senza_Cri', Emauele Conte, Ilan Muccino, Annamaria Rubino 'Anna Renè', Sofia Sophia Murgia.

Da domani inizieranno le audizioni, sempre al Palafiori, con la commissione Rai e alla presenza del direttore artistico Amadeus. Al termine delle ulteriori selezioni la Rai ne sceglierà quattro da portare a 'Sanremo Giovani' per la serata che decreterà i due giovani che andranno al Festival di Sanremo 2022.