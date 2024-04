Vedute del ponente si potranno ammirare oggi, il 25 aprile, dalle 10 alle 18, a Bordighera.

Andrà, infatti, in scena, per un giorno solo, l'esposizione en plein air "Prospettive di Ponente".

Quadri realizzati ad olio ed acquerello dall'artista Pirotelli Patrizia saranno in esposizione in giardino presso il Vivaio Pirotelli in via Romana 35. L'ingresso è libero.