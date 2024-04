Oggi la 'prima' di Bordighera Outdoor Experience: domani la seconda giornata con tanti appuntamenti (Foto)

Seconda giornata, domani di Bordighera Outdoor Experience, l’evento dedicato alla scoperta del meraviglioso territorio della città delle palme. Dalle 9 alle 18, alla Rotonda sarà aperto il 'Sant'Ampelio Outdoor Village', con zona street food con cocktail bar e postazioni dove gustare coni di frittura di pesce, pizza, focaccia, torta verde, panini con porchetta e golosità dolci.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 sarà allestita l’area bike jumping, mentre i bambini potranno provare percorsi MTB dedicati. Sarà inoltre disponibile una navetta per raggiungere il Cian d’Innamurai a Montenero. Sabato, per la sua terza e ultima giornata, 'Outdoor Experience' cambierà formula per il Beodo Trail, una camminata non competitiva che, dalla Spianata del Capo, seguirà il tracciato dell’antico acquedotto del Beodo per poi salire fino a Montenero, tra scorci mozzafiato sul golfo di Bordighera.

Il ritrovo è fissato in Spianata del Capo alle 8.30, con partenza alle 9 e durata di circa 3 ore; il percorso, con livello di difficoltà principiante, toccherà la Spianata del Capo, via al Capo, piazza del Popolo, via Pompeo Mariani, via della Madonnetta, via del Beodo, Montenero, via al Camposanto, via Garnier e arrivo in piazzale del Capo.