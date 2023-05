Tralicci del filobus a rischio crollo sulle strade: ieri è successo a Bordighera, ma ecco un altro a rischio a Sanremo (Foto)

Proprio ieri un vecchio palo che sosteneva i cavi del filobus e dell’illuminazione pubblica ha rischiato di cadere sull’Aurelia, a Bordighera. Da tempo si parla dei problemi dei trasporti e del suo futuro, tra bilanci da far quadrare, tipologia di mezzi e personale che manca.

Ma, purtroppo, si deve fare i conti anche con una struttura che è obsoleta e che, come dimostrato ieri dal palo pericolante, necessita di una manutenzione o, in taluni casi, anche di sostituzioni per evitare crolli improvvisi. Un ennesimo problema a cui deve far fronte la dirigenza della Riviera Trasporti, azienda che gestisce non senza difficoltà il trasporto pubblico della nostra provincia, fino ad Andora nel savonese.

Stiamo parlando proprio dei tralicci che, per tanti anni, hanno sostenuto i leggendari cavi del filobus, mezzi elettrici che hanno trasportato generazioni di persone, tra Taggia e Sanremo e tra la città dei fiori e Ventimiglia. Una rete elettrica che ha precorso i tempi, visto che i mezzi a batterie sono, secondo molti, il futuro del trasporto.

Ma oggi si deve fare i conti con il tempo, che tutto usura e che, come si può vedere dalle foto, sta ‘lavorando’ alla base anche i tralicci. Come nel caso che vi sottoponiamo nella zona a ridosso di Valle Armea. Ma gli esempi potrebbero essere molti di più. Servono interventi, possibilmente immediati, anche se la casse della Rt, ne siamo consapevoli, sono sempre ai minimi termini.