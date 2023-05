Auto sportive e d’epoca sul lungomare di Bordighera: special guest l'ex campione del mondo di F1 Damon Hill (Foto e video)

Il lungomare di Bordighera, nel pomeriggio odierno, è stato invaso da auto sportive e d’epoca che hanno fatto tappa nella città delle palme in occasione del Gran Premio di Monaco, che prenderà il via domani con le prove libere. Le auto, parcheggiate sul lungomare Argentina davanti all’hotel Parigi, sono state ammirate e fotografate da passanti e appassionati di motori.

Con le auto, però, è giunto a Bordighera anche l’ex pilota automobilistico britannico Damon Graham Devereux Hill, campione del mondo di Formula 1 nel 1996. “Abbiamo organizzato questo evento molto particolare con Damon Hill, il campione del mondo nel 1996 di F1: un grand tour di tre giorni che doveva finire in occasione del Gran Premio di Monaco” - racconta Jessica Gorman, organizzatrice dell'evento - “Partiti da Grasse, siamo poi andati al Col de la Bonette, in Piemonte e, infine, a Bordighera. Abbiamo voluto finire nella città delle palme per il grande legame che ha con gli inglesi”.

“E' la prima volta che Damon Hill viene a Bordighera” - fa sapere Gorman - “Bordighera è bellissima e l’hotel Parigi, che ci ospita, è un albergo molto familiare. Stasera, qui, berremo uno spumante particolare che viene maturato nel mare e un altro che invece viene maturato nelle grotte. Sicuramente ripeteremo l’evento e magari la prossima volta partiremo proprio da Bordighera”.

Tra i partecipanti all’evento vi era pure Renato Ronco, giornalista specializzato in motoring sportivo e commerciale. “Quando l’organizzatrice dell’evento, che conosco, mi ha chiesto se potessi portare qualche auto d’epoca in questa occasione, visto che ne ho una e conosco persone della zona che ne hanno di questo tipo, ci siamo messi d’accordo per poter partecipare“ - afferma Renato Ronco.