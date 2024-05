Sanremo, furgone perde assi di legno in galleria: tragedia sfiorata sull'Aurelia Bis (foto)

Si chiude fortunatamente senza feriti l'incidente che stamani, poco dopo le 9, ha visto un furgone perdere del materiale sull'Aurelia Bis, a Sanremo, all'interno della galleria tra San Martino e Valle Armea, in direzione Taggia.

Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo, che trasportava assi di legno, ne ha perso il carico. Alcune auto sono riusciti ad evitare l'impatto; un'utilitaria invece, non è riuscita a schivare parte del materiale presente sull'asfalto e ha riportato dei danni.

La ricostruzione dell'accaduto è affidata alla polizia stradale e agli agenti della polizia locale matuziana intervenuti subito sul posto.