Sanremo: movida 'rumorosa', dopo la discoteca diurna di domenica ecco quella serale sul suolo pubblico (Foto)

Festa di compleanno e musica a ‘manetta’ con discoteca organizzata, con tanto di luci, sul selciato pubblico. E’ quanto è stato denunciato, martedì scorso, da alcuni residenti di piazza Sardi a Sanremo che a poche ore dalla discoteca diurna che hanno dovuto subire domenica nella parte alta di piazza Bresca, hanno trascorso una serata insopportabile, a suon di bassi.

I fatti sono cominciati intorno alle 20.30, quando in un noto ristorante della piazza è stato organizzato un compleanno con il tavolo dei partecipanti nel regolare dehors. A fianco è stata installata la consolle del dj che, per tutta la sera ha suonato musica ad alto volume, tanto da non poter nemmeno ascoltare un qualcosa in tv, oppure parlare normalmente tra le mura di casa.

Ma, a fine cena è venuto il ‘bello’. I commensali hanno approfittato per ballare, tra l’altro sul suolo pubblico e, naturalmente, con le casse a tutto volume. Non sono mancate le rimostranze dei cittadini. Proprio sopra, infatti, risiede una delle residenti più attive contro la movida ‘molesta’, Daniela Musa, che ha chiamato sia la Polizia Municipale che i Carabinieri, chiedendo che intervenissero per limitare almeno i voluti della musica.

“Dal comando della Municipale – ci ha detto – mi sono sentita rispondere che la pattuglia era impegnata nel lavaggio strade mentre i Carabinieri non sarebbero potuti intervenire. Mi chiedo, quindi, quando esistono situazioni di questo genere e di chiaro disturbo della quiete pubblica, a chi dobbiamo rivolgerci. La situazione è insostenibile e chissà cosa potrà accadere quest’estate, visto l’andazzo attuale”.

Il problema della ‘movida’ è tornato di attualità poco dopo il Festival, quando i residenti hanno nuovamente contestato la situazione che si è venuta a creare nella zona. Si sono svolti un paio di incontri, uno tra gli stessi residenti e gli esponenti dell’Amministrazione comunale che, successivamente, hanno svolto una riunione con i commercianti.

Sono passati diversi mesi e, a poche settimane dall’inizio della bella stagione e all’insediamento della nuova Amministrazione, i residenti chiedono risposte. Contestualmente hanno confermato che si muoveranno con esposti (alcuni già inviati) per lottare contro una situazione che sta diventando sempre più precaria per chi vive nella zona.