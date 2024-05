Ventimiglia, due aggressioni in un giorno: colpevoli fermati dalla polizia locale

A Ventimiglia due aggressioni in un giorno. Sono state fermate entrambe dalla polizia locale.

Giornata intensa per gli agenti della città di confine che nel pomeriggio odierno hanno fermato un extracomunitario che aveva aggredito un commesso del supermercato Carrefour con uno spray urticante. Lo straniero, un trentenne algerino senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato poi accompagnato in caserma per accertamenti e fotosegnalamento. L'uomo, al quale è stato sequestrato lo spray, è stato denunciato per lesioni personali. Il commesso, rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera. Sembra aver riportato leggere lesioni facciali.

In serata, invece, la pattuglia del nuovo turno serale ha fermato e immobilizzato, nei pressi del cimitero cittadino, un extracomunitario, palesemente ubriaco, che cercava di aggredire i passanti brandendo una bottiglia. L’uomo ha cercato anche di porre resistenza agli agenti giunti sul posto ma è stato bloccato e portato in commissariato per le procedure del caso. Sull'accaduto è stato anche informato il magistrato di turno.